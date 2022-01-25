Охорона ВР зачинила двері на ключ, щоб не допустити проникнення всередину

ФОПівці, які проводять сьогодні акцію протесту біля парламенту, намагалися прорватися в будівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції спочатку підійшли майже до дверей будівлі парламенту, але правоохоронці через кілька хвилин відтіснили їх трохи назад.

Під час цього відбулася штовханина між учасниками акції та правоохоронцями.

Окремих мітингувальників, які намагалися прорватися до дверей Ради, поліцейські зупиняли і відпускали назад у натовп. Протестувальники запалили фаєри.

За словами кореспондента УНІАН, більшість депутатів покинули будівлю парламенту – майже всі вони вийшли через підвал.

ОНОВЛЕНО 15:40. Як передає кореспондент УНІАН, вже затримано понад десять учасників акції. Їх по черзі заводять у поліцейський автобус, перед тим обшукавши кожного. Затримують лише чоловіків: кореспондент УНІАН став свідком, як жінку вивели з території мітингу та відпустили.

Працівник поліції уточнив кореспонденту УНІАН, що затриманих везуть у Деснянський райвідділ поліції.

Протести ФОПів під Радою

Акція за скасування обов’язкових касових апаратів для ФОПів триває з ранку, 25 січня.

Через протести правоохоронці перекрили автомобільний рух біля Верховної Ради.

За дотриманням публічної безпеки стежать поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії.

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