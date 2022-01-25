Там вже зібралося близько тисячі мітингувальників.

Біля Верховної Ради перекрито рух транспорту через акцію протесту "Попіл", учасники якої виступають за скасування обов'язкових касових апаратів для ФОПів.

Як передає кореспондент УНІАН, перекрито рух транспорту на вулиці Грушевського на ділянці біля парламенту. Також перекрито підходи для людей та в'їзд транспорту по вулиці Садовій, де розміщена будівля уряду та комітети парламенту.

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По всьому периметру парламенту посилена охорона. Частина мітингувальників стоїть біля сцени, яка розміщена навпроти центрального входу до ВР, а частина – на вул. Грушевського з боку вул. Шовковичної. Зібралося близько 1 тис. людей. Мітингувальники тримають плакати: "Ні знищенню спрощеної системи оподаткування! Депутати схаменіться! Малий бізнес – рушій економіки України, а не дешева робоча сила для закордону!", "Дайте працювати просто". Також учасники акції принесли багато портретів народного депутата України Данила Гетманцева із написом "Ганьба вбивці малого бізнесу", "Гетманцев – лобіст російського грального бізнесу". Підприємці зі сцени говорять про те, що сьогодні багато їхніх товаришів не змогли приїхати до Києва, оскільки правоохоронці зупиняли їх транспорт і не пропускали в місто. Також учасники акції мають намір піти до Офісу президента, а потім повернутися до будівлі Верховної Ради.

Крім цього, у центрі Києва через акцію фізичних осіб-підприємців посилено заходи безпеки. Як повідомили у відділі комунікації столичної поліції, за дотриманням публічної безпеки стежать поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії.

"Сьогодні у центральній частині Києва біля Верховної Ради України відбувається акція за масової участі громадян. З метою забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками ДСНС несуть службу у посиленому режимі. Задля запобігання правопорушень поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу", - йдеться у повідомленні.

Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції у відповідності до вимог чинного законодавства та не влаштовувати провокації.

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