Російський диктатор побоюється, що використання Storm Shadow може дати Києву імпульс для перемоги.

Однією з найбільш передбачуваних особливостей війни РФ проти України стали апокаліптичні погрози з боку правителя Росії Володимира Путіна щоразу, коли західні лідери намагалися посилити вогневу міць української армії. Про це пише редактор відділу оборони та закордонних справ The Telegraph Кон Кафлін.

За його словами, "жалюгідна риторика Путіна" покликана залякати західних лідерів, щоб вони відмовилися від своєї проукраїнської позиції. Автор нагадує, що "тактика хулігана-автократа" почалася через кілька днів після того, як Росія розпочала свою так звану "спеціальну військову операцію" для завоювання України. Тоді, щоб стримати втручання Заходу, Путін попередив, що Захід зіткнеться з "жахливими наслідками", якщо підтримає боротьбу України за свободу.

"Відтоді він багато разів згадував величезний ядерний арсенал Росії, як правило, коли лідери НАТО розглядають шляхи покращення своєї військової підтримки, наприклад надання танків і бойових літаків F-16. Одна з його най більш відвертих погроз прозвучала в лютому після того, як президент Франції Еммануель Макрон в односторонньому порядку запропонував розгорнути сили НАТО на українському полі бою. Путін у відповідь попередив, що таке розгортання "загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї та знищенням цивілізації", - пише Кафлін. Відео дня

Він підкреслює, що з цих погроз нічого не вийшло, не в останню чергу тому, що Китай, на підтримку якого Кремль покладається, щоб зберегти російську економіку на плаву, чітко дав зрозуміти, що не допустить використання Москвою будь-якої ядерної зброї.

"Поки Путін балакає, поставки західної зброї продовжують надходити в Україну, значно підвищуючи її здатність захищатися від російської агресії. Це не означає, що висловлювання російського лідера не вплинули на обговорення військової підтримки України. Джо Байдена, зокрема, лякали погрози Путіна, і він часто відкладав надання життєво важливої ​​військової техніки через страх спровокувати ширшу ескалацію конфлікту", - йдеться у статті.

Водночас, на думку журналіста, у Путіна є вагомі підстави побоюватися використання Україною ракет далекого радіусу дії Storm Shadow західного виробництва для нанесення ударів по цілях на території Росії, оскільки вони можуть знищити 250 російських баз поблизу кордону, які використовуються для майже щоденних атак на цивільну інфраструктуру України.

"Якщо українці зможуть консолідувати свої нещодавні здобутки в Курську, ... Путін справді матиме проблеми. Тому знову потрібні порожні погрози. По правді кажучи, російський лідер відчайдушно сподівається, що Дональд Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, тим самим врятувавши свою шкуру, уклавши угоду про припинення війни – сподіваючись, таку, яка залишить Москві контроль над великими ділянками української території. Такий результат був би катастрофічним. Вікно часу для того, щоб натиснути на перевагу українців, стає дедалі вужчим. Західні лідери повинні перехопити ініціативу і дозволити Україні виграти цю війну", - резюмує автор.

Погрози Путіна на адресу Заходу - останні новини

Днями правитель РФ Володимир Путін пригрозив Британії та США війною у відповідь на ймовірний дозвіл Україні на удари по Росії. За його словами, цей крок "суттєво змінить саму природу конфлікту", змусивши Москву відповісти.

Також УНІАН повідомляв, що колишній радник президента США за часів адміністрації Трампа Джон Болтон оцінив перспективу війни з Росією. На його думку, не маючи сил і бажання воювати з НАТО, Путін зміг обмежити західну допомогу Україні самими лише своїми заявами.

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