У Британії наголошують, що лише підтримують право України на самооборону.

Правитель РФ Володимир Путін попередив Велику Британію та США, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

Як пише The Times, британський прем'єр Кір Стармер і президент США Джо Байден проведуть у п’ятницю в Білому домі переговори стосовно дозволу Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow. Очікується, що у цьому питання вони дійдуть згоди, оскільки Росія закупила в Ірану понад 200 балістичних ракет, що на Заходу назвали "значною ескалацією".

Путін же на російському державному телебаченню в четвер наголосив, що цей крок "суттєво змінить саму природу конфлікту", змусивши Москву відповісти.

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"Це означатиме, що країни НАТО перебувають у стані війни з Росією. Ми приймемо відповідні рішення на основі загроз, з якими ми зіткнемося", - заявив він.

Водночас Стармер рішуче відкинув звинувачення Путіна, нагадавши про право України на самооборону.

"Цей конфлікт розпочала Росія. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону, і, очевидно, ми абсолютно повністю підтримували право України на самооборону, надаючи можливості для навчання. Але ми не прагнемо жодного конфлікту з Росією, це навіть не є нашим наміром. Але вони почали цей конфлікт, і Україна має право на самооборону", - пояснив від позицію союзників.

Очікується, що зі значною зміною тону Стармер і Байден обговорять те, як покласти край вторгненню Путіна в Україну. Зокрема, прем'єр використає двогодинну зустріч у Білому домі, щоб обговорити, як досягти "довгострокового вирішення" війни, а також конфлікту в Газі.

Хоча Штати можуть дати зелене світло для Storm Shadow та їхніх французьких еквівалентів Scalp, це може не торкнутися американських балістичних ракет ATACMS на тлі стурбованістю щодо можливої реакції Путіна.

На думку одного з західних посадовців, вони вважають, що дискусія у Вашингтоні буде зосереджена на тому, "як ми використаємо місяці, що залишилися в адміністрації Байдена, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію до кінця року". Зокрема, британці сподіваються, що дозвіл на удари, дадуть Зеленському переваги у залученні Путіна до столу переговорів. Це та можливість України погодитись на мир в обмін на частину територій, ймовірно, будуть серед тем обговорення у Білому домі.

Одне українське військове джерело розкритикувало ідею цих триваючих дискусій і перспективу того, що Байден дозволить використовувати в Росії лише певну зброю великої дальності.

"Я думаю, що цю війну неможливо виграти або зупинити напівзаходами. Кожен день коштує нам кількох людських життів і руйнувань, і ми завжди благаємо про очевидні речі, необхідні для нашого виживання. Несправедливо вигравати час людськими життями", - обурився співрозмовник видання.

Війна в Україні - дозвіл на удари далекобійною зброєю

Є вагомі підстави вважати, що США і Велика Британія готові протягом кількох днів зняти обмеження на використання Україною ракет великої дальності по цілях на території Росії. Зокрема, йдеться про ракети Storm Shadow. У BBC описали, який вплив ці ракети можуть мати на перебіг війни.

Раніше в NYT зважили, чи варто Україні дозволити удари вглиб Росії.

Вказувалося з посиланням на думки експертів, що американські ракети ATACMS, зокрема, можуть бути націлені на російські наземні системи ППО, що загрожують українському флоту винищувачів F-16. Літаки ж у свою чергу можуть зіграти вирішальну роль у боротьбі з російськими керованими авіабомбами.

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