Україна виступає за відновлення Чорноморської зернової ініціативи без виконання забаганок і шантажу Росії, зазначив очільник Міністерства закордонних справ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч президентів Туреччини Реджепа Ердогана і Російської Федерації Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам. "Якщо хтось зустрічається без України - це не значить, що вони говорять без України. Україна - це як тінь батька Гамлета. Ми завжди присутні", - сказав Кулеба.

У цьому зв'язку, Кулеба зазначив, що турецький міністр Хакан Фідан відвідував Київ і відбулись дуже предметні перемовини, а опісля він поїхав до Москви.

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"Ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення. Наша позиція дуже проста: Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена. Друге: вона має бути відновлена не за рахунок виконання забаганок і шантажу Російської Федерації" - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що ніяких правових і політичних підстав для виходу з угоди у росіян не було. "А якщо їм зараз йти на поступки - вони повернуться і через місяць знову вийдуть та висунуть нові вимоги. Це просто їхній класичний шантаж", - наголосив Кулеба.

"І третє, паралельно зважаючи, що Росії вірити не можна - потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом довірливі відносини.

"Я переконаний, що за результатами розмови з Путіним відбудуться контакти між президентами Ердоганом і Зеленським, і вони детально обговорять про що йшлося і до чого домовилися, якщо домовилися в Сочі", - зазначив Кулеба.

При цьому, міністр зауважив, що в разі, якщо росіяни зрештою заявлять про повернення до зернової угоди, це ще не буде "приводом для святкування".

"Бо вони, бувши всередині, можуть смикати за струни і гальмувати функціонування", - заявив Кулеба.

За його словами, саме тому Україна зацікавлена розвивати альтернативні коридори та посилювати їхню безпеку.

Також Кулеба наголосив, що Україна негативно реагуватиме, якщо з РФ скасують певні санкції в обмін на продовження зернової угоди.

"ООН сама по собі санкції не запроваджувала, але правда в тому, що ООН підписала меморандум з Російською Федерацією... і ООН намагається допомогти іншим суб'єктам, які ухвалювали санкції, ті чи інші рішення зняти. Але ж там маячня. Це не про санкції. Це про конкретні бізнес-інтереси конкретних чиновників і високопосадовців з найближчого кола Путіна", - сказав Кулеба.

Міністр сказав, що зрозуміло, хто стоїть за "Россельхозбанком", який хочуть підключити до системи міжнародних переказів SWIFT.

"Не треба нікого дурити, що ми, роблячи це, турбуємось про африканця, який буде купувати дешевший хліб, або взагалі матиме до нього доступ. Конкретно, вирішуючи проблему "Россельхозбанка", люди допомагають людині X в оточенні Путіна відновити доступ до кешу", - наголосив Кулеба.

Зустріч Ердогана з Путіним - сьогодні це варто знати

Реджеп Ердоган і Володимир Путін зустрілися 4 вересня у російському місті Сочі. Повідомлялося, що вони, зокрема, обговорювали експорт українського зерна.

Пізніше спікер російського диктатора Дмитро Пєсков "обнулив" зустріч - заявив, що російська сторона не збирається нічого підписувати за підсумками зустрічі.

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