Прес-секретар РФ різко висловився після зустрічі двох лідерів.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков "обнулив" зустріч між Путіним і Ердоганом різкою заявою про те, що Росія не збирається нічого підписувати за підсумками зустрічі.

Відзначимо, раніше МЗС України покладала очікування на владу Туреччини з приводу того, що Ердогану вдасться відстояти безпечну роботу "зернового коридору". Однак за підсумками зустрічі в Сочі Пєсков заявив, що "ніяких документів" сторони не підпишуть.

"Ніяких документів за підсумками зустрічі Путіна і Ердогана підписувати не планується", - цитують пропагандистські "РИА Новости".

Ердоган анонсував важливу заяву "про зерно"

Відзначимо, в той же час турецьке агентство Anadolu повідомило, що Ердоган має намір зробити "важливу" заява про роботу Чорноморської зернової угоди після зустрічі з Путіним.

Він підтвердив, що обговорив у Сочі з лідером РФ тему експорту українського зерна. Це питання відіграє велику роль для країн Африки зі слабкою економікою, вказував лідер Туреччини.

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