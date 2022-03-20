Зараз Путін спілкується лише з тими, хто поділяє його нав'язливі ідеї та світогляд.

Путін ізолював себе в інформаційній бульбашці та слухає тільки "істинно віруючих" в свої ідеї. Президент РФ спілкується лише з тими, хто поділяє його нав'язливі ідеї і світогляд.

Про це з посиланням на слова розвідників і психологів повідомляє BBC News

За даними видання, Путін застряг у замкнутому світі, створеному ним самим. Це турбує західну розвідку, фахівці якої ось уже багато років намагаються зрозуміти, які думки та ідеї з'являються у глави країни-агресора. Зараз, коли РФ продовжує війну в Україні, яка почалася 24 лютого, завдання зрозуміти думки Путіна стало ще більш важливим.

"Ходили чутки, що російський лідер був хворий, але багато аналітиків вважають, що насправді він опинився в ізоляції і закрився від будь-яких альтернативних поглядів. Його ізоляція була очевидна на фотографіях його зустрічей, наприклад, коли він зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Вони сиділи в далеких кінцях довгого столу. Це також було очевидно під час зустрічі Путіна зі своєю командою національної безпеки напередодні війни", - пояснив один з представників західної розвідки.

Початковий військовий план Путіна, на думку експертів, виглядав так, ніби його розробив офіцер КДБ. Він створювався з упором на секретність. Але в результаті Путін отримав хаос. Російські воєначальники не були готові до війни, і деякі солдати переходили кордон не знаючи, що вони роблять.

На думку співробітників розвідки, Путін ізольований в бульбашці, створеній ним самим. У цю бульбашку проникає дуже мало інформації ззовні, особливо тієї, яка може поставити під сумнів те, що він думає.

"Він став жертвою власної пропаганди в тому сенсі, що слухає тільки певну кількість людей і блокує все інше. Це надає йому дивний погляд на світ. Ризик - це те, що називається "груповим мисленням", коли кожен зміцнює свою думку. Якщо він жертва групи, думаю, нам потрібно знати, що це за група", - розповів професор психології Адріан Фернхем.

Оточення Путіна ніколи не було великим, але коли справа дійшла до рішення про вторгнення в Україну, коло його спілкування звузилося до жменьки людей, "істинно віруючих" у світогляд і нав'язливі ідеї президента РФ.

Західні експерти дійсно намагаються зрозуміти, чи зійшов Путін з розуму. Деякі розвідники припускають, що у Путіна могло погіршитися здоров'я, також на нього могли вплинути ліки. Інші ж експерти вказують на психологічні чинники. Путін може усвідомлювати, що його час закінчується, а він може не встигнути довести свою "велич".

Зараз експертів сильно турбує той факт, що в "бульбашку" Путіна не потрапляє достовірна інформація. Можливо, перед початком вторгнення його розвідка і повідомляла йому відносно правдиві дані, але давала занадто райдужні прогнози. Але зараз, за даними розвідки, Путін може досі не знати про свій провал на війні в Україні.

Фахівці намагаються передбачити реакцію президента РФ на санкції та посилений тиск на нього і його країну. Сам Путін колись говорив, що в дитинстві він намагався зловити щура, але коли він загнав тварину в кут, вона пішла в атаку. Таким чином сам він став тікаючим, а щур перейшов в "фазу нападу". Експерти й політики бояться, чи не стане Путін ще більше нападати, якщо його заженуть в кут.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін зараз перебуває в повній паніці. На думку прем'єра Британії, президент РФ боїться початку революції в Москві.

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