Він боїться, що в Москві може відбутися революція.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін зараз знаходиться в "повній паніці".

Таку заяву він зробив під час виступу на з'їзді Консервативної партії.

За його словами, зараз Путін боїться, що в Москві може відбутися революція, тому намагається жорстоко погасити вогонь свободи в Україні.

"Він боявся прикладу України і наслідків для нього, тому що в путінській Росії можуть посадити на 50 років тільки за те, що ви назвали вторгнення вторгненням. Він побоювався, що в Москві відбудеться кольорова революція", - сказав Джонсон.

Раніше він заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрозу, яку представляє Путін.

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