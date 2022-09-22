Це не блеф: чи дозволять Путіну натиснути на ядерну кнопку

Російський диктатор Володимир Путін вкотре пригрозив світу використанням ядерної зброї. УНІАН спостерігав, наскільки жорсткою є міжнародна реакція на нові ультиматуми.

Виступ російського диктатора Володимира Путіна й тези, в ньому озвучені, навряд стали якимсь "одкровенням" для світу. Адже мова вкотре йшла про "агресивну антиросійську політику Заходу", "погрози на адресу Росії та росіян", "підштовхування Києва до перенесення військових дій на територію РФ" і так далі.

"У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не тільки про заохочувані Заходом обстріли Запорізької атомної електростанції, що загрожує атомною катастрофою, а й про висловлювання деяких високопоставлених представників провідних держав НАТО щодо можливості та допустимості застосування проти Росії зброї масового ураження – ядерної зброї… У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - сказав Путін.

Реакція на це не змусила довго чекати.

Тяжкі наслідки

Одна з перших реакцій на заяви президента Російської Федерації пролунала з Білого дому, звідки росіян попередили про "тяжкі наслідки" в разі завдання ядерного удару по Україні. Так, координатор зі стратегічних комунікацій Національної ради безпеки США Джон Кірбі підкреслив, що поведінка Володимира Путіна змінилась, тож США серйозно сприйняли його заяви.

"Це безвідповідально говорити про ядерну потужність у такий спосіб, але це також є нетиповим в плані того, як він говорив впродовж останніх семи місяців. І ми ставимось до цього серйозно. Ми ретельно моніторимо їхню стратегічну позицію, щоб, за необхідності, змінити нашу", - заявив Кірбі.

У своїй промові на Генеральній асамблеї ООН 21 вересня про Росію та ядерну зброю говорив і президент США Джо Байден: "Постійний член Радбезу ООН вдерся у сусідню країну - Росія безсоромно порушила основи хартії ООН. Путін знову погрожував Європі ядерною зброєю. І тепер Росія набирає ще більшу кількість солдатів, Росія намагається організувати фейковий референдум… І це є безпосереднім порушенням хартії ООН".

Американський лідер також наголосив, що Росія грубо ігнорує режим нерозповсюдження ядерної зброї.

"Незалежно від того, що відбувається у світі, Сполучені Штати готові вжити критичних заходів контролю над ядерним озброєнням. Режим нерозповсюдження є одним із найбільших успіхів цієї інституції (ООН). Ми не можемо зараз дозволити світу скотитися назад", - наголосив Байден.

Водночас Генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів на кремлівські погрози жорстким попередженням: "Він (Путін) знає, що ядерна війна ніколи не має вестися і що її неможливо виграти, і це матиме безпрецедентні наслідки для Росії".

Щодо ймовірності ядерного удару РФ висловився й Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес. За його словами, США можуть відповісти Росії ударом по військових базах в окупованому Криму.

"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз в окупованому Криму", - заявив генерал.

Небезпечна авантюра

В Євросоюзі, за повідомленням Reuters, марення Володимира Путіна змусили провести термінову зустріч міністрів закордонних справ. Представник Європейської комісії з зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що російський президент грає в дуже "небезпечну ядерну авантюру".

"Путін грає в ядерну авантюру. Він використовує ядерний елемент як частину свого арсеналу терору. Це неприпустимо", - заявив Стано.

Найбільше реакцій на ядерний російський шантаж прозвучало від чиновників британського уряду. Зокрема, міністерка закордонних справ Великої Британії Джилліан Кіган назвала заяви Путіна тривожною ескалацією. А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що заява російського диктатора є визнанням провалу вторгнення в Україну.

"Ніякі погрози й пропаганда не можуть приховати того факту, що зараз Україна виграє у війні, міжнародна спільнота об’єднана, а Путін стає глобальною парією", — зазначив британський міністр.

За словами міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевічса, світ сьогодні повинен направити зусилля на підтримку України, не піддаючись шантажу Путіна.

"Але Росія сьогодні так само небезпечна для Європи та світу, як і нацистська Німеччина у минулому столітті", — заявив Рінкевічс.

Справжнє обурення викликали погрози, озвучені з Кремля, у Ватикані. Однак Папа Римський Франциск, назвавши думки "декого" про ядерну збою "божевіллям", не сказав ні слова "Росія", ні слова "Путін": "…В цій трагічній війні деякі думають про ядерну зброю, що просто безумство…".

Не дати натиснути ядерну кнопку

Експерт "Української призми" Олександр Краєв звертає увагу, що після заяв Путіна про ядерну зброю промова президента США Джо Байдена на Генеральній асамблеї ООН могла бути змінена. Тому логічно очікувати, що реакція на дії Росії буде жорсткою.

"Якщо малювати ідеалістичну картину, повинна пролунати заява щодо перегляду статусу членства Росії в ООН. Можливо, нам також слід чекати на заяву про перехід США до нового рівня й готовності збройних сил. Але так чи інакше, як мінімум, очікуємо більш жорсткої риторики та більших санкцій. А як максимум — перехід США до нового рівня оборони та заклик до виключення РФ з ООН", - зазначає він.

"Після вербального підняття російських ставок у країн Заходу не буде вже більше ніяких аргументів про ненадання Україні оперативно-тактичних ракет, танків, літаків, ударних дронів далекої дальності. Тобто всього, крім зброї масового знищення і тих типів, якізаборонені Женевськими конвенціями (хоча РФ вже використовує їх на території України). А у РФ почнеться сезон спалених військкоматів…", — зазначає екс-посол України в США Валерій Чалий.

На думку експертки програми "Україна і Східна Європа" GLOBSEC Юлії Осмоловської, реакція світових лідерів на заяву Путіна про можливість застосування ядерної зброї є лише "заспокійливим меседжем" для громадян в Європі. Але це не означає, що світові лідери не усвідомлюють реальну загрозу, адже спрогнозувати дії Путіна ніхто не може.

"Європейські політики дуже чутливі до настроїв населення. А початок світової війни з використанням ядерної зброї — саме та загроза, яка дуже лякає громадян в ЄС. Те, що вони публічно заявляють, що, нібито, не бояться ядерної загрози і вважають це лише шантажам та блефом — це меседж суспільству від панічних настроїв. Це ілюзія, адже насправді ніхто не може прогнозувати дії Путіна. Не виключено, що неформальними каналами комунікації точно були доведені правильні меседжі, що будуть робити західні партнери у випадку, якщо він буде наважуватись на такі дії", — зазначила вона.

Тобто світові лідери не лише виказують занепокоєність та озвучують перестороги Кремлю, а вже мають планувати заходи запобігання ядерним ударам Росії.

"Я думаю, це досить серйозне планування з ймовірністю різних сценаріїв запобігання такому вчинку. Це можуть бути навіть планові спецоперації з використанням людей з оточення Путіна", - каже Юлія Осмоловська.

"Своїм виступом, особливо ядерним шантажем, Путін заохотив визначитися навіть тих, хто сумнівається, — додає екс-представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв. — Українська дипломатія має цій категорії країн допомогти визначитися і долучитися до глобальної антипутінської коаліції. Після зізнань Путіна - саме час".

Анастасія Світлевська