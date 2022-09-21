Президент США відреагував на російські "безвідповідальні погрози застосувати ядерну зброю".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що треба не допустити розв'язання ядерної війни у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден заявив під час виступу на загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент США наполегливо закликав кожну державу знову підтвердити відданість зміцненню режиму нерозповсюдження ядерної зброї за допомогою дипломатії.

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"Що б не відбувалося у світі, Сполучені Штати готові дотримуватись критичних заходів з контролю над озброєннями. У ядерній війні не можна виграти, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - наголосив Байден.

Він сказав, що усі п'ять постійних членів Ради безпеки ООН підтвердили це зобов'язання у січні.

"Але сьогодні ми бачимо тривожні тенденції. Росія уникає ідеалів нерозповсюдження, які підтримані кожною іншою країною на десятій конференції з розгляду дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І знову, як я сказав сьогодні, вони роблять безвідповідальні погрози застосувати ядерну зброю", - наголосив Байден.

Як повідомляв УНІАН, Байден наголошує, що проведення російськими загарбниками псевдореферендуму на окупованих українських територіях - це серйозне порушення Статуту ООН.

"Лише сьогодні президент Путін зробив відкриті ядерні погрози проти Європи і безрозсудно зневажав зобов'язання щодо режиму нерозповсюдження (ядерної зброї). Тепер Росія закликає більшу кількість солдат приєднатися до бойових дій, і Кремль організовує фіктивний референдум, щоб спробувати анексувати частини України - це надзвичайно серйозне порушення Статуту ООН", - наголосив Байден.

Раніше президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, призову підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають в запасі. Також Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає усі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ. Путін зазначив, що це не блеф.