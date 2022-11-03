Верховна Рада України припинила повноваження двох народних депутатів.
"Парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року Указом Президента №502/2022 було позбавлено громадянства України", – повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
За його словами, за відповідні постанови проголосували 292 та 304 нардепів відповідно.
"Таким чином у Раді зараз залишилося 417 нардепів", – додав Железняк.
Вадим Рабінович та Ігор Васильковський – що варто знати
Вадим Рабінович був одним з лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої в Україні остаточно заборонили у вересні.
Сам Рабінович повідомляв, що виїхав з України в Ізраїль ще на початку лютого – за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії до України.
Своєю чергою Ігор Васильковський був обраний до парламенту від партії "Слуги народу" у виборчому окрузі № 139 (Одещина).
У липні з’явилася інформація про можливе позбавлення обох осіб громадянства України. Йдеться про таємний указ президента №502/2022, який відсутній на сайті глави держави.