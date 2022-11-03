За відповідну постанову проголосували 304 нардепи.

Верховна Рада України припинила повноваження двох народних депутатів.

"Парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року Указом Президента №502/2022 було позбавлено громадянства України", – повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його словами, за відповідні постанови проголосували 292 та 304 нардепів відповідно.

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"Таким чином у Раді зараз залишилося 417 нардепів", – додав Железняк.

Вадим Рабінович та Ігор Васильковський – що варто знати

Вадим Рабінович був одним з лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої в Україні остаточно заборонили у вересні.

Сам Рабінович повідомляв, що виїхав з України в Ізраїль ще на початку лютого – за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Своєю чергою Ігор Васильковський був обраний до парламенту від партії "Слуги народу" у виборчому окрузі № 139 (Одещина).

У липні з’явилася інформація про можливе позбавлення обох осіб громадянства України. Йдеться про таємний указ президента №502/2022, який відсутній на сайті глави держави.

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