Водночас СБУ повідомляє про розслідування 70 кримінальних проваджень щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки.

В Україні остаточно заборонили діяльність проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, 15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу "ОПЗЖ" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні.

Зазначається, що рішення про заборону функціонування "ОПЗЖ" було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Відео дня

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

Наголошується, що "ОПЗЖ" фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави.

"Встановлено причетність провідних функціонерів "ОПЗЖ" до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", - підкреслили в СБУ.

За даними відомства, від початку військової агресії слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки. У межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

"Таким чином, рішення про заборону "ОПЗЖ" є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває", - додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за рішенням суду заборонено діяльність 9 проросійських партій. Серед них – "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Держава", "Наші", "Блок Володимира Сальдо", "Партія Шарія", "Опозиційна платформа - За життя" і "Ліва опозиція".

Вас також можуть зацікавити новини: