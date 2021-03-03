Оприлюднено порядок денний сьогоднішнього засідання.

Сьогодні у Верховній Раді України заслухають звіт про діяльність Державного бюро розслідувань.

Як передає кореспондент УНІАН, звітуватиме виконуючий обов'язки директора ДБР Олексій Сухачов.

Також депутати розглянуть проект закону про обчислення часу в Україні, яким передбачено скасувати перехід на зимовий та літній час.

Крім того, на порядку денному – проект закону щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та законопроект про внесення змін до деяких законів щодо Національного військового меморіального кладовища.

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Сьогодні на розгляді і низка законопроектів, якими пропонується внести змiни до закону “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Народні депутати розглядатимуть зміни до статті 12 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Також парламент розглядатиме зміни до деяких законодавчих актів щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

До порядку денного внесено законопроекти про внесення змін до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі, а також щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання і запобігання незаконному полюванню та щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням.

Народні обранці також планують розглянути проекти законів про енергетичну ефективність, щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації та про державну реєстрацію геномної інформації людини.

Крім того, передбачається розгляд низки проектів постанов щодо перейменувань населених пунктів.

В порядку денному є і законопроекти про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення та про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

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Автор: Надя Пришляк