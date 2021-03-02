Наприкінці березня, як і зазвичай, українці перемістять стрілки годинників, переходячи на літній час.

Кожного року в Україні переводять стрілки годинників на літній і зимовий час. Запланований на 2021-й рік перехід на літній час традиційно відбудеться наприкінці березня.

Коли Україна перейде на літній час 2021

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяВ Україні перехід на літній і зимовий час відбувається згідно із постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Датою переходу на літній час, зокрема, є остання неділя березня.

Таким чином, переведення часу відбудеться у ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. Цієї ночі стрілки годинника слід перемістити на одну годину вперед. Робити це прийнято о 3:00. Тож, вставати цього недільного ранку доведеться раніше.

Чому щорічно переводять час

Сезонне переведення годинників обґрунтовують необхідністю подовження світлового дня. Робиться це, як пояснюється, з метою економії електричної енергії та ресурсів.

Водночас тема переходу на зимовий і літній час є причиною численних суперечок. Багато країн уже відмовилися від сезонної зміни часу.

Восени 2020 року у Верховній Раді України ініціювали законопроект про скасування переведення годинників. У лютому 2021 року профільний комітет запропонував парламенту підтримати відповідний проект закону.

Вплив переведення годинників на людей

Зміна часу спричиняє негативні наслідки для людського організму. Адже, звикнувши до одного розпорядку дня, й зокрема сну, багатьом людям складно швидко перелаштуватися на інший режим.

У особливо чутливих людей може виникати втома, дратівливість, перепади настрою, депресія й навіть активізуватися хвороби. А у людей, які страждають від серцево-судинних і хронічних захворювань, можуть загостритися проблеми зі здоров’ям.

Як полегшити перехід на літній час

Читайте такожСвята у березні: які дати відзначатимуть українці в перший весняний місяцьАби мінімізувати стрес від переходу на літній час, варто заздалегідь готувати організм до змін. Так, за тиждень слід почати трішки раніше лягати спати та прокидатися, поступово щоденно "зсуваючи" графік на кілька хвилин.

Крім того, лікарі радять більше часу проводити на свіжому повітрі. Також рекомендується дотримуватися правильного раціону харчування, зокрема, виключити навантаження на організм алкоголем і шкідливою їжею, пити багато рідини.

Ще одна важлива умова – добре висипатися. Дорослій людині для повноцінного відпочинку потрібно не менш як 7-9 годин сну, дітям – 9-10 годин.

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Автор: УНІАН