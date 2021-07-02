Нардепи пропонують підняти штрафи до 42, 5 тисячі гривень і навіть обмежувати свободу

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонується визнати кримінальним проступком проникнення в зону відчуження без дозволу або самовільне поселення там.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів із 341, зареєстрованого в сесійній залі.

Йдеться про урядовий проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (№4156).

Законопроектом пропонується, зокрема, у Кримінальному кодексі України встановити, що проникнення в зону відчуження чи зону безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу, або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон - карається штрафом від 1 тис. до 2 тис. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 42 тис. 500 грн) або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

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Наразі ж покарання за проникнення в зону відчуження без дозволу відповідних органів або самовільне поселення у ній, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної зони передбачене у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Йдеться про покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 510 грн) з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення і на посадових осіб - від 25 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 грн до 510 грн) з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення.

Як раніше повідомляв УНІАН, науковці зафіксували зростання ядерної активності у зруйнованому реакторі на Чорнобильській електростанції в Україні з моменту встановлення нового безпечного конфайнмента.

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Автор: Тетяна Поляковська