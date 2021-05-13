Інститут проблем безпеки атомних електростанцій зазначає, що ця активність не перевищує встановлених меж безпеки.

Науковці зафіксували зростання ядерної активності у зруйнованому реакторі на Чорнобильській електростанції в Україні з моменту встановлення нового безпечного конфайнмента.

Про це йдеться в повідомленні Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України.

«Після встановлення нового безпечного конфайнмента (НБК) «Арка» в проектне положення протягом понад чотирьох років дійсно спостерігається зростання щільності потоку нейтронів на периферії скупчення ПВМ, яке локалізоване в одному із підреакторних приміщень об’єкта «Укриття», - йдеться в повідомленні.

При цьому на сьогодні це зростання не перевищує встановлених меж безпеки, контрольованих за допомогою штатної системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ ІАСК), зазначив Інститут.

За інформацією прес-служби, на основі прогнозних оцінок очікується, що і в подальшому спостерігатиметься зростання щільності потоку нейтронів, який визначатиметься процесом втрати вологи в шарі перезволоженого середовища лавоподібних ТСМ.

Читайте такожЕксперти розкрили величезні масштаби проекту "Укриття" на ЧАЕС

«Саме тому науковці ІПБ АЕС акцентують увагу на необхідності поглибленого дослідження стану ПВМ та вивчення факторів, що впливають на стан ядерної безпеки об’єкта «Укриття» та, відповідно, розробили Програму моніторингу ПВМ об’єкта «Укриття», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що, розуміючи складність проблеми, яка стоїть перед Чорнобильської АЕС в період перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, що передбачає поводження з ядерно-небезпечними матеріалами, у 2016 році Інститутом була розроблена спеціальна Програма моніторингу ПВМ об'єкта "Укриття".

Однак на поточний момент ЧАЕС не забезпечена відповідними ресурсами для реалізації цієї програми, наголосили науковці.

Перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну зону

У березні Кабінет міністрів направив майже 1,4 млрд грн на зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну зону.

У липні 2019 року було введено в експлуатацію новий безпечний конфайнмент (НБК) над четвертим реактором Чорнобильської АЕС вартістю 1,5 мільярда євро з терміном мінімум 100 років.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Бредіхіна