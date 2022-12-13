Російські та білоруські спортсмени неодноразово публічно підтримували збройну агресію проти України.

Верховна Рада рекомендує Раді нацбезпеки і оборони застосувати персональні санкції до низки спортсменів.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, відповідну постанову № 8245 парламент прийняв сьогодні, 13 грудня.

У проекті постанови зазначається, що Верховна Рада ухвалила:

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внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування до спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь та інших держав;

рекомендувати РНБО прийняти запропонований пакет санкцій.

"Російські та білоруські спортсмени неодноразово публічно підтримували збройну агресію Російської Федерації проти України, геноцид Українського народу та депортацію українців", – наголошують нардепи у постанові.

У переліку, який додається, 56 осіб. Щодо них пропонується застосувати санкції терміном на 10 років, що передбачатимуть блокування активів в Україні, обмеження торговельних операцій, заборону в’їзду до України, позбавлення українських державних нагород.

У переліку, серед інших, олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна, боксер Микола Валуєв, який є депутатом Держдуми РФ і підтримував окупацію Криму.

Потрапив до "спортивного пакету" і український футболіст Анатолій Тимощук, який з 2017 року є асистентом тренера петербурзького "Зеніта". Раніше УАФ анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх регалій. Крім того, Луцька міськрада позбавила Тимощука звання почесного громадянина міста.

Санкції щодо російських спортсменів – останні новини

В серпні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) залишив в силі санкції щодо російських спортсменів. На міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів і символів, також федерації не повинні проводити змагання в Росії.

В листопаді Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) також зупинив членство паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах закликав спортивні федерації не відмовлятися від санкцій проти РФ і Білорусі.

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