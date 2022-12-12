Він зазначив, що це робиться для того, щоб РФ не мала впливу на українське суспільство.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) застосовані санкції проти семи осіб.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла б смикати українське суспільство", - наголосив він.

Відео дня

Сьогодні президент України Володимир Зеленський видав указ №863/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Ним передбачено ввести в дію рішення РНБО, в якому підтримано внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

В додатку до рішення РНБО є перелік представників Української православної церкви (Московського патріархату), до яких застосовані санкції.

Це митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Андрій Коваленко; митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви Василь Поворознюк; настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви Олександр Прокопенко; настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні Олександр Федоров; митрополит Бориспільський і Броварський УПЦ, керуючий справами УПЦ, член міжсоборної присутності Руської православної церкви Антоній (Іван Паканич); митрополит Чернівецький і Буковинський Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Мелетій (Валентин Єгоренко); вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви, архієпископ Костянтинівський Паїсій (Віктор Шинкарьов).

Діяльність УПЦ МП в Україні

З кінція листопада СБУ обшукує церкви, монастирі, єпархій УПЦ МП. За перші декілька днів перевірили 350 церков і 850 осіб. Обшуки на об'єктах УПЦ МП в різних областях тривають.

Під час обшуків СБУ знаходила пропагандистську літературу, яка заперечує існування України, медалі за "звільнення Криму", російські паспорти та символіку Л/ДНР.

Крім того, під час обшуків силовики спіймали секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Микиту з голим неповнолітнім хлопцем.

9 грудня було повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за проведення антиукраїнської діяльності.

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