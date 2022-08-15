За ухвалення закону проголосували 275 депутатів.

Верховна Рада України ухвалила закон про "митний безвіз", який передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами Євросоюзу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроект "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (№7420) в цілому проголосували 275 народних депутатів.

"Рада схвалила №7420 про "митний безвіз" та приєднання до системи NCTS. В цілому – 275", - написав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, ним пропонується уніфікувати передбачені Митним кодексом України правила щодо отримання статусу фінансового гаранта, забезпечення сплати митних платежів, отримання авторизації на застосування спрощень "загальна гарантія", "загальна гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків", "загальна гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків", "звільнення від гарантії" з вимогами, визначеними Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.

Також передбачається запровадження процедури кінцевого використання, перевагами якої є те, що іноземні товари можуть бути випущені у вільний обіг на митній території України за зниженими ставками ввізного мита, встановленими Митним тарифом України, а також можливість надання гарантій на різницю між сумою ввізного мита, визначеного за повними ставками Митного тарифу України, та сумою ввізного мита, визначеного за зниженими ставками Митного тарифу України, що забезпечує покриття ризиків, пов’язаних з недотриманням умов кінцевого використання.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №7420 щодо "митного безвізу" та приєднання України до системи NCTS.

7 липня Єврокомісія ухвалила рішення про запрошення України стати учасницею Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, що означає приєднання держави до "митного безвізу".

Довідка УНІАН. Конвенція про процедуру спільного транзиту є основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, яка лежить в основі Конвенції, - нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна лише для членів конвенції.

Щоб приєднатися до Конвенції, Україна має запровадити NCTS. Державна митна служба з 2021 року розпочала на національному рівні запроваджувати NCTS.

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