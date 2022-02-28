Також український парламент звернеться до Генасамблеї ООН - щодо виключення Росії.

Верховна Рада України вирішила звернутися до Європейського Союзу щодо прискореного прийняття України за спеціальної процедури та до Генеральної асамблеї ООН - щодо виключення Російської Федерації з ООН.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що відбулося засідання Погоджувальної ради парламенту.

"Прийняли такі рішення: звернутись до Євросоюзу щодо прискореного прийняття України за спеціальної процедури; звернутись до Генеральної асамблеї ООН щодо виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН та взагалі з ООН", - повідомив депутат.

Крім того, додав він, напрацьовуватимуться законопроекти, зокрема, щодо конфіскації всіх активів країни-агресора в Україні.

Раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою найближчим часом.

Водночас, за словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС хотів би, аби Україна з часом стала його частиною, проте рішення про вступ нових країн ухвалюють країни-члени, які не обов'язково мають погоджуватися з поглядами ЄС.

На сьогодні Україна ще не має статусу країни-кандидата в ЄС.

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