Спікер почувається нормально і працює за звичайним графіком.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, як почувається після перенесеної ним коронавірусної хвороби.

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Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі одного з українських телеканалів на питання, який його стан здоров'я після перенесеної хвороби, спікер відповів: «Все добре. Як кажуть, знаєте, не дочекаються».

Разумков додав: «Почуваю себе нормально, на роботі - за звичайним графіком. Головне, щоб команда витримувала той темп, який є зазвичай».

Разумков перехворів на коронавірус

У листопаді Разумков перехворів на COVID-19.

Спікер лікувався на самоізоляції й одночасно працював.

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Автор: Тетяна Поляковська