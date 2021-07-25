На думку спікера ВР, формування такого переліку членами РНБО породжує конфлікт інтересів.

Законопроект про деолігархізацію (№5599) потребує певних поправок. Зокрема, формуванням "переліку олігархів" має опікуватись не РНБО, а спеціальна незалежна комісія.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Якщо ми говоримо з вами про ту складову, яка є однією з ключових - це декларування зустрічей, створення публічної платформи… Якщо ви представник великого бізнесу, ми з вами зустрілися, випили каву й обговорили якісь напрямки і там немає корупційної складової – це ж не є проблема потім внести у відповідний реєстр, сказати, що така зустріч відбулася. З іншого боку, якщо ми говоримо з вами про підходи й про те, що, на мою думку, треба було б змінити - це орган, який включає до переліку олігархів. Тому що в тому проєкті, що запропонований, це РНБО", - пояснив спікер.

На думку Разумкова, який і сам є членом РНБО, такий механізм створює конфлікт інтересів. Адже представники бізнесу контактують з представниками влади, і рішення щодо потрапляння до переліку мають приймати не ті самі представники влади, з якими може контактувати бізнес.

"Тому, на мою думку, це має бути незалежна комісія, яка може (і відповідні правки я теж подавав) діяти при НАЗК. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, є громадською, може, не буде потребувати додаткових коштів, організаційний процес буде забезпечуватись НАЗК, і це зніме будь-які питання - а чому той потрапив, а той не потрапив до переліку олігархів. А щодо декларування таких зустрічей, ще раз повторюю, вважаю, що це нормально, правильно, і цю ініціативу я підтримую. Але і тут все повинно бути прозоро, щоб ніхто не міг дорікати представникам влади, що вони щось прописали під себе", – зазначив нардеп.

Як наголосив Разумков, "перелік олігархів" - це сильний механізм, а тому слід передбачити "запобіжники", які не дозволять в майбутньому використовувати його проти інтересів держави.

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Закон про деолігархізацію в Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, що має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Особи, що будуть визнані олігархами, будуть перебувати під посиленим контролем з боку держави. Зокрема, їх зустрічі з представниками влади мають декларуватись (в тому числі й переговори через посередників). Їм буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та бути покупцями у процесі приватизації великих активів.

Автор: Дмитро Захаров