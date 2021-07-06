За словами секретаря РНБО, необхідне ухвалення ще ряду законів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про плани президента на випадок, якщо закон про деолігархізацію не спрацює.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю Forbes.

"У Володимира Зеленського є не тільки план Б – у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви «Я» дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - сказав секретар РНБО.

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Закон про деолігархізацію: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

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Автор: Леся Лещенко