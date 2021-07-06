Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про плани президента на випадок, якщо закон про деолігархізацію не спрацює.
Про це Данілов сказав в інтерв'ю Forbes.
"У Володимира Зеленського є не тільки план Б – у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви «Я» дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - сказав секретар РНБО.
Читайте такожЗаконопроект про олігархів: Разумков хоче, щоб рішення ухвалював не РНБО
Закон про деолігархізацію: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.
Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.
Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram