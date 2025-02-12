Санкції могли запровадити згідно зі статтею про державну зраду.

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні у середу, 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Про це виданню Forbes Ukraine повідомили два обізнаних джерела, один з яких був присутній на засіданні РНБО.

Як заявив один зі співрозмовників видання, санкції могли запровадити згідно зі статтею про державну зраду. У вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського йшлося про засідання РНБО.

"Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, - кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", - заявив він.

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Порошенко підтвердив інформацію про санкції проти нього і назвав такі дії "провокацією".

"Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями", - написав він.

Можливість санкцій проти Порошенка

Проти нардепа Петра Порошенка слід запровадити санкції РНБО за пропаганду харківських угод та фінансування армії РФ. Таку думку висловлювали журналісти видання "Закон і Бізнес".

Як писало видання, нещодавно нардеп вийшов з критикою харківських угод, за якими Україна мала знижку на російський газ в замін базування Чорноморського флоту РФ в Криму. Хоча за часів роботи в уряді Азарова-Януковича Порошенко мав повністю протилежну точку зору: називав угоди мистецтвом компромісу та максимально сприяв їх впровадженню.

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