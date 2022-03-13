Москва просить Пекін про військову допомогу / фото REUTERS
Росія запросила у Китаю військову техніку для підтримки свого вторгнення в Україну.
Про це пише Financial Times.
Знайомі з ситуацією чиновники кажуть, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван суворо попередить Китай, що будь-які спроби допомогти Росії в переслідуванні вторгнення або ухиленні від західних санкцій матимуть наслідки.
Білий дім побоюється, що цей крок є ознакою все більш тісних зв'язків між Пекіном і Москвою.
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Також позитивна відповідь Китаю може підірвати зусилля Заходу з надання допомоги Україні.
Інші чиновники розповіли виданню, що є ознаки того, що у Росії закінчуються деякі види озброєнь.