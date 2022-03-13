Російський чиновник пригрозив "недружнім" країнам оплачувати борги в рублевому еквіваленті.

Близько половини золотовалютних резервів Центрального банку РФ заморожені через санкції. Йдеться про 300 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов, передає "Медуза".

"У нас загальний обсяг резервів близько 640 мільярдів доларів, близько 300 мільярдів доларів резервів тепер знаходиться в стані, у якому ми не можемо їх використовувати", - сказав Сілуанов.

За його словами, заморозка резервів призвела до проблем із виконанням Росією зобов'язань, у тому числі боргових.

"Поки частина резервів не буде розморожена, борги в країни, які недружньо поставилися до Російської Федерації, будемо оплачувати в рублевому еквіваленті", - сказав російський чиновник.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок. Також російські окупанти регулярно обстрілюють гуманітарні коридори, і вбивають людей в окупованих населених пунктах.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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