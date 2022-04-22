РФ розпадеться на частини як штучне утворення.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує розпад Російської Федерації.

Про це йшлося в його інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Річ у тому, що в Росії почнуть відбуватися процеси. Я неодноразово казав, що результатом цієї ситуації буде розпад Російської Федерації. Вона розпадеться на частини як штучне утворення, і це буде при нашому житті", - переконаний він.

Також Данілов наголосив, що надалі ще будуть битви з Росією і все залежить від наших військових та рівня підтримки від партнерів.

Раніше радник голови ОПУ Олексій Арестович висловив думку, що відхід Володимира Путіна може призвести до того, що до влади прийдуть ліберали і Росія почне розквітати.Тож смерть або усунення Путіна від влади не є вигідними для України.

"Для нас найкращий варіант - якби Путін пожив ще деякий час. І її (Росію - УНІАН) б просто доламали санкціями. Коли українці радісно бажають смерті Путіну, це, звичайно, все дуже мило, але тільки життя Путіна для нас набагато вигідніший варіант, ніж перемога будь-яких інших сил", - упевнений Арестович.

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