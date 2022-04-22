Секретар РНБО переконаний, що невдовзі Херсонська область повернеться в довоєнний час.

Жодної так званої "Херсонської народної республіки" на території Херсонської області не буде.

Про це в інтерв’ю, яке транслювалося під час спільного телемарафону, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Те, що сьогодні відбувається на Херсонщині, нам цілком відомо. Відома ситуація, що вони хочуть зробити. Ми вважаємо, що це таке ж штучне дійство, як сама РФ, – штучна історія, створена свого часу. Зібрали всіх і кажуть, що ми є росіянами. Подивімся, як воно там буде відбуватися. Ми не визнаємо, жодним чином, всіх тих подій, які там відбуваються, починаючи з кримського так званого референдуму 2014 року, все, що відбувалося на території Донецької, Луганської області. Дивіться, це така технологія, яку вони вважають, що вони вже її відпрацювали, і вона їм буде давати якусь користь" , – зазначив він.

Данілов наголосив, що на території Херсонської області жодної так званої республіки не буде.

"Ніякої "ХНР" не буде! Там буде Україна! Просто потрібен певний час, щоб там все повернулося, як було до війни. Це обов’язково відбудеться, і відбудеться найближчим часом. Я в цьому впевнений", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Херсоні окупанти мають намір провести "референдум" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки". Спочатку його планували провести у період з 1 травня по 10 травня, згодом перенесли на 27 квітня. З міста вже виїхало близько 40% жителів.

Міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

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