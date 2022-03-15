Росія сповістила Раду Європи про вихід з організації.
Про це повідомив 15 березня депутат Держдуми Петро Толстой, передає російська служба Радіо Свобода.
Після виходу російські громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини, а Москва не матиме зобов'язання відмовитися від смертної кари.
Росія вступила до Ради Європи в 1996 році. 25 лютого організація призупинила членство Москви через повномасштабне вторгнення російської армії на територію України.
Як повідомили тоді, рішення означає, що Російська Федерація залишається членом Ради Європи та учасницею відповідних конвенцій Ради Європи, зокрема Європейської конвенції з прав людини.
Після цього російське Міністерство закордонних справ заявило, що країна не братиме участі в роботі Ради.
Війна проти України:
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