Водночас, генеральний секретар Альянсу не збирається більш детально інформувати про цю допомогу, аби не ускладнити її передачу Україні.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс активізує надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні надзвичайного засідання міністрів оборони країн-членів Альянс.

Зокрема, у нього запитали, чому НАТО і США наполягають, що бойові літаки не будуть корисними для України, коли украінці висловлюють іншу думку.

"Союзники НАТО надають багато різних видів устаткування, в тому числі сучасні системи протиповітряної оборони, які насправді допомогли українцям збивати російські літаки і російські ракети, і союзники продовжують надавати підтримку, коли також йдеться про різні види систем протиповітряної оборони", - заявив Столтенберг.

Водночас, генеральний секретар Альянсу не збирається більш детально інформувати про цю допомогу.

"Але я не збираюсь вдаватись в деталі кожного виду поставок, кожного виду підтримку, в точності як і де, оскільки я думаю, що це лише більш ускладнить продовжувати надавати такого роду підтримку. Країни-члени НАТО збільшують забезпечення сучасних систем протиповітряної оборони", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не воюватиме з Росією в Україні, бо це буде Третя світова війна.

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