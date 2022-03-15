Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс активізує надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні надзвичайного засідання міністрів оборони країн-членів Альянс.
Зокрема, у нього запитали, чому НАТО і США наполягають, що бойові літаки не будуть корисними для України, коли украінці висловлюють іншу думку.
"Союзники НАТО надають багато різних видів устаткування, в тому числі сучасні системи протиповітряної оборони, які насправді допомогли українцям збивати російські літаки і російські ракети, і союзники продовжують надавати підтримку, коли також йдеться про різні види систем протиповітряної оборони", - заявив Столтенберг.
Водночас, генеральний секретар Альянсу не збирається більш детально інформувати про цю допомогу.
"Але я не збираюсь вдаватись в деталі кожного виду поставок, кожного виду підтримку, в точності як і де, оскільки я думаю, що це лише більш ускладнить продовжувати надавати такого роду підтримку. Країни-члени НАТО збільшують забезпечення сучасних систем протиповітряної оборони", - наголосив Столтенберг.
Нагадаємо, Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не воюватиме з Росією в Україні, бо це буде Третя світова війна.