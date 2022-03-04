Роскомнагляд також заблокував доступ до мережі Facebook / Ілюстрація REUTERS

Росія заблокувала соціальну мережу Тwitter.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі. "Все по Джорджу Оруеллу. Наступний крок - створення Міністерства правди, Міністерства любові, Міністерства достатку і Міністерства миру", - зазначив міністр.

Раніше стало відомо, що Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) прийняла рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території Російської Федерації.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.