Роскомнагляд також заблокував доступ до мережі Facebook / Ілюстрація REUTERS
Росія заблокувала соціальну мережу Тwitter.
Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі. "Все по Джорджу Оруеллу. Наступний крок - створення Міністерства правди, Міністерства любові, Міністерства достатку і Міністерства миру", - зазначив міністр.
Раніше стало відомо, що Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) прийняла рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території Російської Федерації.
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