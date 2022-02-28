Баскетбольні організації відсторонили клуби агресора на невизначений термін.

Через вторгнення РФ в Україну російські баскетбольні клуби ЦСКА, Зеніт і УНІКС вигнали з Євроліги, а Локомотив-Кубань викинули з Єврокубка.

Про це повідомляє basketnews.com.

"Ми вражені жахливими подіями, що відбуваються в Україні. Команди Євроліги з'єднані з суспільством, яке вони представляють. У ситуації, схожій на те, що відбувається сьогодні, ми зобов'язані підтримувати цих людей і висловлювати їх переконання", — сказав генеральний директор Євроліги Жорді Бертомеу.

Баскетбольні організації відсторонили клуби агресора на невизначений термін, але якщо російські окупанти продовжать воювати з Україною, то їх результати будуть анульовані.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.