Президент наголосив, що Україна потребує оборонної підтримки та посилення ППО.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що слова російського диктатора Володимира Путіна розходяться з реальністю, бо Російська Федерація вночі запустила 150 дронів для ураження міської інфраструктури в Україні, у тому числі двох лікарень та об'єктів енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент України наголосив, що "кожна доба в Україні - це захист від штурмів Росії, кожна ніч в Україні - це робота нашої протиповітряної оборони для захисту наших людей, сімей, наших діточок".

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"Навіть цієї ночі після розмови Путіна із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, коли Путін нібито сказав, що віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, у тому числі по об'єктах енергетики. Удари були по транспорту. Вражено було, на жаль, дві лікарні. Удари були по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю", - наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим, як наголосив президент, Україні потрібна оборонна підтримка, підтримка української протиповітряної оборони, а також потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей.

Домовленості Путіна і Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін висунув Трампу умови для 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, він зажадав зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ. Також, як повідомили у Кремлі, російський диктатор підтримав пропозицію Трампа про взаємну відмову Росії та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Видання The New York Times написало, що Путін відмовився від перемир'я, обмежившись "жестами доброї волі". Диктатор не прийняв умов більш масштабного припинення вогню на 30 днів, яке запропонували США та Україна. Це означає, що напади на цивільних осіб, міста та порти будуть продовжуватися.

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