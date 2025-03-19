Президент України має намір обговорити з американським лідером деталі наступних кроків.

Президент Україн Володимир Зеленський переконаний, що у війні за суверенітет і незалежність Україна здобуде перемогу. Сьогодні відбудеться телефонна розмова Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент України зазначив, на території України триває війна, а агресором є Росія. "І ми живемо, захищаємося, виживаємо, боремося за свій суверенітет і свою незалежність. І у цій війні ми точно переможемо", - вважає Зеленський.

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Також він сказав, що буде далі.

"Без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що, на його думку, українська та американська команди вже провели дуже хорошу зустріч.

"Я вважаю, все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди не задоволена, коли щось йде правильно", - сказав Зеленський.

Президент України має намір обговорити з президентом США деталі наступних кроків.

"І думаю, що почую від нього деталі розмови з Путіним", - додав Зеленський.

Переговори про мир в Україні - деталі

18 березня відбулася розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, після якої Кремль зробив низку заяв. Зокрема, Москва анонсувала обмін полоненими з Україною у форматі 175 на 175, який має відбутися 19 березня.

Водночас у Білому Домі заявили, що переговори щодо миру в Україні мають негайно розпочатися на Близькому Сході.

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