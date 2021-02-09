Міністр відреагував на те, що у Кремлі Україну оголосили територією «русского мира».

Російська Федерація не зможе просунути «русский мир» в Україні «м'якою силою».

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

«Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні . І м’якою силою не зможе. «Русский мир» - це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український світ - це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці», - заявив Кулеба.

Кремлівські заяви про «русский мир» в Україні

8 лютого прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у відповідь на прохання власного кореспондента УНІАН у РФ докладніше розповісти про теми, які обговорювалися на засіданні Ради безпеки під керівництвом Володимира Путіна, сказав, що «в Україні живе дуже багато росіян і російськомовних, вони всі належать до «русского мира».

Пєсков заявив, що для просування в Україні «русского мира» використовуватиметься «м'яка сила».

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Автор: Віталій Саєнко