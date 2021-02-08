Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для просування в Україні «русского мира» використовуватиметься «м'яка сила».

У Кремлі Україну оголосили територією «русского мира».

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Про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на прохання власного кореспондента УНІАН у РФ докладніше розповісти про теми, які обговорювалися на засіданні Ради безпеки під керівництвом Володимира Путіна.

Пєсков нагадав, що на цьому засіданні 5 лютого обговорювалося питання підтримки російських співвітчизників.

«Тут Путін сказав про профільне питанне, яке було на порядку денному, - це справи «русского мира». Так, «русский мир» був, залишається і залишатиметься пріоритетною темою для російської держави. Захист цього “мира”, розвиток відносин з цим “миром” і різні механізми підтримки цього “мира”», - сказав Пєсков.

На уточнювальне запитання УНІАН, чи є Україна для Кремля «русским миром», він сказав: «Безперечно, в Україні живе дуже багато росіян і російськомовних, вони всі належать до «русского мира», і культурні, історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю. Ми знаємо, що така лінія - на заперечення цієї спільності - має місце в Україні, але нам це не подобається».

На ще одне запитання УНІАН, які методи використовуватимуться для просування «русского мира» в Україні, Пєсков сказав, що йдеться про «м'яку силу».

За його словами, Росія «ніколи не використовує методи, які суперечили б міжнародному праву»

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Автор: Роман Цимбалюк