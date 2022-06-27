Лідери країн G7 заявили, що продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу Україні.

Лідери країн "Великої сімки" продовжать допомагати у фінансовій, гуманітарній, військовій та дипломатичній сферах.

Про це йдеться в спільній заяві G7.

"Ми засуджуємо невиправдану і незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та допомоги Білорусі. Ми засуджуємо і не визнаємо подальші спроби Росії перекреслювати кордони силою. Ми засуджуємо спроби Росії замінити українських демократично обраних чиновників нелегітимними й невиправдане використання Росією ядерної риторики", - зазначено в комюніке.

Зазначається, що лідери G7 продовжать координувати надання Україні матеріальної, навчальної, матеріально-технічної, розвідувальної та економічної підтримки. При цьому зазначено, що "Велика сімка" вже надала Україні понад 2,8 мільярда доларів гуманітарної допомоги.

Також лідери G7 мають намір вивчити варіанти підтримки гуманітарних потреб України, відновлення і реконструкції, в тому числі передачі заморожених російських активів.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в рамках саміту "Великої сімки" заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року. Також він подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову допомогу в боротьбі з російським вторгненням.

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