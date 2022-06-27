Сполучені Штати Америки планують закрити доступ до американських технологій компаніям, які підтримують РФ.

Країни G7 збираються розширити санкції проти Російської Федерації через її вторгнення в Україну.

Нові обмеження анонсували в адміністрація президента США Джо Байдена.

Сполучені Штати Америки планують закрити доступ до американських технологій компаніям, які підтримують РФ.

Серед іншого "Велика сімка" має намір:

прийняти нові заходи, спрямовані проти російського військового виробництва і ланцюжків поставок;

ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, в тому числі до тих, що підтримують російську військово-промислову базу і технологічний сектор;

розширити санкції на сотні російських фізичних осіб і компаній;

підвищити мита на більш ніж 570 груп товарів з Росії вартістю близько 2,3 мільярда доларів;

обмежити участь Росії у світовій торгівлі, зокрема, скоротити доходи РФ від продажу золота (як і анонсувалося раніше).

Повідомляється, що експорт з США в Росію за кілька місяців скоротився на 97%.

"Імпорт до Росії товарів з усього світу може впасти на 40%. Заводи по всій Росії борються за підтримку виробництва. ВВП Росії, ймовірно, скоротиться на двозначне число, інфляція підніметься до більш ніж 20%, у Росії проблеми з виплатами за облігаціями, і Росія вперше за більш ніж століття оголосила дефолт за своїм суверенним боргом", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, Японія вводить додаткові санкції проти Російської Федерації.