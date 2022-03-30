Також санкції торкнуться техогляду приватних літаків і яхт олігархів з Росії.

Влада Великобританії має намір ввести санкції проти так званих "ДНР" і "ЛНР".

У парламенті країни сьогодні представлять відповідний проект, йдеться в заяві МЗС Британії.

"Санкції щодо Криму будуть поширені на непідконтрольні уряду України райони Донецької та Луганської областей в рамках нового законодавства, внесеного на розгляд до парламенту", - йдеться в заяві.

Крім того, як зазначають у відомстві, санкції також торкнуться техогляду приватних літаків і яхт олігархів з Росії.

"Нормативно-правовий акт, який сприятиме обмеженню технічного обслуговування або надання технічної допомоги літакам або суднам певних осіб або організацій, буде внесений сьогодні до парламенту", - зазначили в британському МЗС.

Нові обмеження спрямовані на російських олігархів, які підпали під санкції, і їхній бізнес.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що перемир'я Росії та України недостатньо для зняття санкцій. Він вважає, що необхідно посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: