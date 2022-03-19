Захід повинен винести урок з того, що він не зробив достатньо для стримування Росії з часів Холодної війни.

Голова МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що запроваджені проти російських олігархів санкції ніколи не будуть зняті.

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті The Times.

"Це надзвичайно складно. Ці олігархи дозволили Володимиру Путіну робити те, що він робить. На його руках кров", - каже Трасс.

Вона також вважає, що російський олігарх, власник "Челсі" Роман Абрамович не зможе повернутися до Великої Британії. "Я не бачу такої ситуації", - каже Трасс.

За словами британського дипломата, Захід повинен винести урок з того, що він не зробив достатньо для стримування Росії з часів Холодної війни.

"Це почалося з кінця Холодної війни, коли ми скоротили наші витрати на оборону. Я думаю, що Захід почав втрачати пильність в роки Блера (Тоні Блер - прем'єр-міністр Британії 1997-2007 рр., - УНІАН) і продовжував до нинішніх часів. Була низка переломних моментів. І в кожен момент Захід не сприймав усерйоз те, що планував Путін", - сказала Трасс.

Примирення з авторитарними режимами, за словами Трасс, більше не повинно відбуватися.

"За останні 20 років було занадто багато примирень із авторитарними режимами для торгівлі та економічного зростання, занадто багато безпечності та недостатньо уваги безпеці й обороні. Це загальна проблема... У цілому вільний світ занадто багато уваги приділяв отриманню дешевої нафти, дешевої електроніки, дешевих товарів за рахунок нашої свободи і безпеки", - говорить голова МЗС Британії.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку представляє президент РФ Володимир Путін. Джонсон дорікнув європейським країнам, які "повернулися до Путіна, як до частини спільноти" попри окупацію Криму в 2014 році.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Криму в 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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