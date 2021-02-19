За словами міністра, рішення про введення санкцій політично виправдане і є початком "нової ери, коли ворога нарешті називають по імені".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко історичною справедливістю.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Щодо санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та інших у сьогоднішньому списку РНБО. Особисто для мене це рішення - історична справедливість. На жаль, воно затрималося в часі. Петро Олексійович зробив все, щоб Медведчук мав змогу літати в Москву і вести свій бізнес в Україні. Те, що він не зміг зробити, зробила нова влада", - написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що вважає рішення про введення санкцій політично виправданим.

"Медведчук - творець темників 2000-их, які фактично призвели до журналістських та масових протестів напередодні Помаранчевої революції. Своїх звичок він не залишав і останнім часом. Але темники, фейки, дезінформацію писав тепер йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україні, зокрема, через нещодавно заборонені "телеканали". Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника в справах обміну полоненими та позиціонує себе "голубом миру". "Голубом", який готовий поставити на коліна Україну перед своїм кумом", - написав Ткаченко.

Він нагадав, що проти Медведчука запроваджені санкції у США.

"Тепер нарешті і в Україні. Фактично, це рішення РНБО - початок нової ери, коли ворога нарешті називають по імені", - зазначив Ткаченко.

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Санкції проти Медведчука: що відомо

Сьогодні, 19 лютого, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції будуть накладені на громадян України Оксану Марченко, Віктора Медведчука, Наталю Лавренюк та громадян РФ Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, Костянтина Вацьковського, Віталія Донченка.

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Автор: Інна Андаліцька