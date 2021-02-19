Загалом відповідне рішення ухвалено стосовно 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки.

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"Сьогодні РНБО ухвалила рішення стосовно 19 юридичних та 8 фізичних осіб, на яких відсьогодні указом президента було накладено відповідні санкції", - сказав він.

За словами Данілова, санкції будуть накладені на громадян України Оксану Марченко, Віктора Медведчука, Наталю Лавренюк та громадян РФ Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, Костянтина Вацьковського, Віталія Донченка.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, секретар РНБО повідомив, що санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

Данілов повідомив, що Служба безпеки України веде кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та всіх названих вище осіб санкції застосовані за цією статтею.

Що стосується юридичних осіб, які потрапили під санкції, то це компанії, які зареєстровані в Молдові, РФ та в інших країнах. "П’ять компаній, які є власниками літаків, що здійснювали прямі польоти з Києва до Москви всупереч чинним нормативно-правовим актам, так само сьогодні потрапили під санкції", - уточнив секретар РНБО.

За його словами, всі деталі будуть викладені в указі президента, який з'явиться найближчим часом.

Данілов уточнив, що відповідні санкції накладені не лише на компанії-власники літаків, а й на самі літаки.

Він також додав, що санкції діятимуть три роки.

Зупинка мовлення телеканалів кума Путіна Медведчука в Україні: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: Антоніна Доломанжи