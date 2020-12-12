Загалом у санкційному списку значаться 849 українців.

Влада Росії розширила список українців, щодо яких вводяться санкції.

Оновлений документ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Загалом у переліку значаться 849 людей. У список іноземних громадян, щодо яких введено економічні санкції Росії, увійшли, зокрема, голова Верховної ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук, голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

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Також під санкції потрапили депутати фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.

Санкції Росії проти України

4 вересня 2020 року російська влада розширила список українців, щодо яких вводяться санкції. Зокрема, Росія ввела санкції проти екс-президента Петра Порошенка і нардепа Святослава Вакарчука. Загалом під обмеження потрапив 41 українець.

1 листопада 2018 року уряд РФ ввів санкції стосовно 322 фізичних та 68 юридичних осіб України. У грудні того ж року тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розширення списку.

У постанові вказується, що вона спрямована "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин".

22 жовтня 2018 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". Уряду РФ було доручено визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції.

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Автор: Олександр Топчій