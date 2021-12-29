Данілов також оцінив ймовірність повномасштабного вторгнення Росії.

Російський президент Володимир Путін прагне розділити Україну на кілька частин, тим самим припинивши її існування.

Про це в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Говорячи про ситуацію на кордоні двох країн, чиновник зазначив, що великого скупчення військ РФ там не спостерігається - є переміщення, "але це не критично".

"Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум в три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є сьогодні. Але чи існує загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років, і для нас не новина, що російські війська знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни. Якби їх там не було, питання Донецької та Луганської області було б давно закрите. Що стосується ділянок, там, де є найбільша небезпека, такі ділянки є в районі Маріуполя, такі ділянки є в районі Донецької та Луганської областей", - говорить Данілов.

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За його словами, Путіну, після захоплення Криму, потрібно "зафіксувати цю ситуацію".

"Для того, щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації домогтися, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, до чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть у нього на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді, як варіант, може використовуватися зброя, але ми до цього готові", - розповів секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 49,2% опитаних соціологами українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, переконані, що вторгнення не буде – 41,4%.

Загострення на кордоні України та РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

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На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.