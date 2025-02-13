Раніше Кислиця був постійним представником України при ООН.

Кабінет міністрів призначив Сергія Кислицю першим заступником міністра закордонних справ України. Про це повідомляється на сайті уряду з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну №110 від 12 лютого.

Зазначається, що раніше Кислиця був постійним представником України при ООН.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

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Раніше, 5 листопада, Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що обговорив з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою кадрові зміни в дипломатичному секторі. Він зазначив, що готуються заміни й призначення.

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