Президент провів кадрові перестановки серед українських послів.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента України.

Згідно указу президента №870/2024, Сергія Кислицю було звільнено з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

Також було звільнено Євгенія Філіпенка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

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Сергій Кислиця - що відомо

Сергій Кислиця є дипломатом та політичним діячем, обіймав посаду Постійного представника України при ООН з 2020 року. До цього з березня 2014 до 5 лютого 2020 року Кислиця був заступником Міністра закордонних справ України. Також він займав важливі дипломатичні посади, а саме в США, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та інших країнах.

Крім того, він був очільником Націольнальної комісії України у справах ЮНЕСКО та мав значний вплив на міжнародні питання, серед яких права людини та рівність жінок й чоловіків.

Останні кадрові рішення президента

21 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив українських послів у низці держав. При цьому він також призначив нових українських послів у чотирьох країнах.

Раніше, 20 грудня, Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, що ним було погоджено призначення понад 30 послів України за кордоном. Зокрема, серед них: Наріман Джелял - у Туреччину, Альона Гетьманчук - представником України в НАТО, Андрій Мельник - представником України в ООН.

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