За його словами, голоси зрадників не мають мати таку ж вагу, як голоси захисників.

Український волонтер Сергій Притула пропонує запровадити статус негромадянина для "п'ятої колони", державних зрадників та корупціонерів.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він опублікував допис, в якому називає "моральною аномалією" наявність українського громадянства у солдата, який ризикує життям, захищаючи країну, та людини, що поширює російські наративи, співпрацює зі спецслужбами РФ або чекає на "рускій мір":

"Громадянство - це не просто мати паспорт з тризубом. Це взаємна угода: ти за цю державу, а вона за тебе! Я вважаю, що нам вже давно треба почати широку публічну дискусію про інститут негромадянина - статус, за якого людина живе в країні, користується базовими правами, але не має політичного впливу: не голосує і не обирається".

Він визнав, що міжнародне право застерігає від таких інститутів, однак навів як приклад "сірі паспорти" у Латвії та Естонії. За словами волонтера, така практика може застосовуватися щодо засуджених за держзраду колаборантів та сепаратистів, "п’ятої колони" та корупціонерів.

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"Якщо ти зраджуєш свою країну, ганьбиш її, крадеш у неї, то навіщо тобі її паспорт? Чи якщо хтось відсидів за державну зраду, то він може і далі собі спокійно бути громадянином держави, яку зрадив? Ми не можемо збудувати державу, в якій зрадник має голос такої ж ваги, як і той, хто за цю державу ризикує життям", - додав Притула.

Статус негромадянина

Інститут негромадянина - це юридичний або політичний статус, за якого особа проживає в країні, але не має громадянства цієї держави й, відповідно, не має всіх прав, які мають громадяни.

Людина не є громадянином країни, де мешкає, навіть якщо народилася або все життя жила там. Зазвичай вона не може голосувати та обіймати державні посади.

У 1990-х роках десятки тисяч російськомовних мешканців Латвії та Естонії стали "негромадянами" - тобто не отримали автоматично громадянство незалежних держав. Їм видали паспорт негромадянина, який дозволяє проживати в країні, але не дає права голосу.

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