Якщо Росія відмовиться їх прийняти, росіян вивезуть в інші країни.

Громадян Росії, які не здали необхідний для продовження посвідки на проживання тест на знання державної мови, будуть видворяти з Латвії.

Про це пише tv3.lv, посилаючись на заяви членів комісії з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості. Дозвіл на постійне проживання для росіян діє до 1 вересня 2023 року. Якщо вони хочуть отримати постійний вид на проживання, то повинні надати довідку про вивчення державної мови.

Повідомляється, що зараз близько 8 тисяч громадян Росії зареєструвалися для здачі іспиту на знання мови, у них буде дві спроби.

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З моменту прийняття поправок до Закону Про імміграцію всього 3016 росіян подали необхідні документи для продовження посвідки на проживання, з них - 1577 осіб старше 75 років, вони не повинні здавати мовний тест. Всього в цій віковій групі налічується близько 5000 осіб.

На даний момент продовження отримали 163 громадян Росії, які подали заяви за новим порядком, також є сім відмов. 24 людини запросили тимчасову посвідку на проживання, що не вимагає перевірки на знання мови.

Росіян, які відмовляться покинути країну добровільно, будуть силою доставляти в наземні прикордонні пункти пропуску. Якщо ж Росія їх не прийме, латвійські прикордонники мають право депортувати цю людину за її згодою в будь-яку країну, що має безвізовий режим з Росією.

Росіяни в Латвії - останні новини

Як відомо, Латвія з самого початку повномасштабної війни підтримує Україну. Минулого літа президент Латвії Егілс Левітс заявив, що вони можуть анулювати візи і ВНЖ для росіян, які підтримують російську агресію.

У серпні росіяни вийшли на акцію протесту проти демонтажу радянського пам'ятника "визволителям Риги".

Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що вони перевірятимуть російських громадян, які проживають на території країни. Він вважає, що велика частина російського населення підтримує війну.

У вересні Естонія, Латвія, Литва і Польща перестали пускати на свою територію росіян з шенгенськими туристичними візами. На початку грудня стало відомо, що тільки Литва і Латвія відмовили у в'їзді більше 1000 громадян РФ.

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