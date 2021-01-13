Міністр висловив впевненість, що участь Штатів у перемовинах може бути дуже ефективною.

Для залучення США та Великобританії до Нормандського формату перемовин щодо Донбасу потрібна згода всіх його учасників.

Про це в інтерв'ю "Обозрєватєлю" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. При цьому він висловив впевненість, що ще більша залученість Штатів до перемовин може бути дуже ефективною.

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"Чую про це (залучення США та Британії до Нормандського формату - ред.) з 2014-го року. Як то кажуть, якщо нема про що говорити – давайте про зміну Нормандського формату. Але я пропоную вирішувати проблеми в порядку їх надходження. Для зміни Нормандського формату потрібна згода всіх його учасників. Безумовно, ще більш активна залученість США до питання припинення російської агресії і деокупації наших територій буде дуже корисною та ефективною. А от у якому саме форматі вона може відбуватися – це питання дипломатії", - сказав Кулеба.

Нормандський формат: зустріч радників

12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки». Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

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Автор: Андрій Василюк