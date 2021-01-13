Кулеба пояснив, що потрібно для зміни складу учасників Нормандського формату / фото REUTERS

Для залучення США та Великобританії до Нормандського формату перемовин щодо Донбасу потрібна згода всіх його учасників.

Про це в інтерв'ю "Обозрєватєлю" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. При цьому він висловив впевненість, що ще більша залученість Штатів до перемовин може бути дуже ефективною.

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"Чую про це (залучення США та Британії до Нормандського формату - ред.) з 2014-го року. Як то кажуть, якщо нема про що говорити – давайте про зміну Нормандського формату. Але я пропоную вирішувати проблеми в порядку їх надходження. Для зміни Нормандського формату потрібна згода всіх його учасників. Безумовно, ще більш активна залученість США до питання припинення російської агресії і деокупації наших територій буде дуже корисною та ефективною. А от у якому саме форматі вона може відбуватися – це питання дипломатії", - сказав Кулеба.

Нормандський формат: зустріч радників

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Автор: Андрій Василюк