Також напрямки відповідальності віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова розширять.

Голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль анонсував кадрові зміни складу уряду: чиновник заявив про зміну відразу двох глав міністерств.

Як уточнив український прем'єр-міністр у своєму Telegram, вже наступного тижня Оксена Лісового призначать на посаду міністра освіти та науки замість його попередника Сергія Шкарлета, а Олександр Камишин змінить у ролі міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

"Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" обговорили кадрові зміни в уряді, які плануються на наступний тиждень", - зазначив він.

Також Шмигаль анонсував розширення сфери повноважень для чинного віце-прем'єра - міністра Михайла Федорова - тепер в його компетенції буде ще кілька напрямків, крім діджиталізації.

"Його майбутня посада - віце-прем'єр - міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - уточнив Шмигаль.

Раніше на відповідне рішення з боку уряду натякав український нардеп Ярослав Железняк.

Оксен Лісовий та Олександр Камишин - основні факти

Оксен Лісовий народився у 1972 році у Київській області. Він є кандидатом філософських наук за спеціальностями антропологія та філософія культури. У 2012 році він став лауреатом державної премії України у галузі освіти, а у 2015 році став доцентом. З 2010 року Лісовий обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України (МАН). Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Лісовий служить на фронті у складі 95-ої штурмової бригади ЗСУ.

Олександр Камишин народився в 1984 році. За освітою є фінансистом та управлінцем: у 2005 році він закінчив Міжнародний фінансовий університет, а у 2007 році здобув другу освіту в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.

У 2022 році Камишин обіймав посаду голови правління АТ "Укрзалізниця", 27 лютого 2023 року він подав у відставку. Вже 3 березня Камишин став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

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